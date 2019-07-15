Хорнер: результат Гасли стал продолжением мощного уик-энда

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Великобритании. Макс Ферстаппен расположился на четвёртой позиции, а Пьер Гасли — на пятой.
«Гонка была очень яркой. Макс и Шарль вели плотную борьбу, получилась отличная гонка. Ранний пит-стоп привёл к тому, что Макс вышел вперёд. Но, к сожалению, он не смог удержаться там.
Ферстаппен и Гасли вели борьбу до того времени, пока на трассе не появилась машина безопасности. Тогда мы использовали возможность снова отправить Макса в боксы, чтобы он мог уже гнать до самого финиша. Затем Макс вёл борьбу с Себастьяном Феттелем, зная, что он находится в одном пит-стопе от Боттаса. Макс сумел обогнать Феттеля, но Себ ошибся с торможением и врезался в него. Несмотря на жёсткое столкновение, Макс сумел доехать до финиша. Результат гонки разочаровывает, Макс мог попасть на подиум.
Гонка Пьера стала продолжением мощного уик-энда. Он боролся с «Феррари» и очень долго ехал на «харде». В итоге ему удалось показать лучший результат в сезоне. Уверен, это будет способствовать уверенности в себе. Надеюсь, он сможет использовать этот удачный момент в следующих гонках», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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