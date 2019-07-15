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Хэмилтон не считает, что появление машины безопасности помогло ему победить

Хэмилтон не считает, что появление машины безопасности помогло ему победить
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший победителем Гран-при Великобритании, заявил, что выход на трассу машины безопасности не имел решающего значения. Благодаря выезду сейфти-кара Хэмилтон после пит-стопа гарантированно остался впереди напарника Валттери Боттаса.

«Я планировал сделать лишь одну остановку, а Боттас — две. Поэтому не было никакой разницы, появление машины безопасности не повлияло бы на исход.

Когда Боттас заехал в боксы на 16-м круге, я планировал держаться как можно дольше. Я заехал на пит-стоп через четыре круга, думаю, мог выдержать ещё два.

В тот момент Боттас не догонял меня, хотя должен был. Как мне казалось, отрыв оставался прежним. Я бы оставался сразу позади Боттаса. Ему бы всё равно пришлось заехать в бокс, у меня бы оставался отрыв. Поэтому не было там особой разницы», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

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