Хорнер рассказал о трещинах антикрыльев болидов «Ред Булл» в Великобритании

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что перед Гран-при Великобритании механики обнаружили на задних антикрыльях болидов команды трещины. В итоге «Ред Булл» пришлось экстренно менять повреждённые части непосредственно перед гонкой.

«Один из механиков, совершавших осмотр, обнаружил трещину в заднем антикрыле машины Макса. Тогда мы попросили разрешение заменить его. Также мы провели осмотр болида Пьера Гасли, там также были обнаружены следы трещины в том же месте. В итоге мы получили разрешение на замену на двух болидах», — приводит слова Хорнера Autosport.

Также Хорнер заявил, что теперь специалисты команды пытаются установить причину разлома. Пока неизвестно, что могло привести к этому.