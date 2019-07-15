Хорнер рассказал о трещинах антикрыльев болидов «Ред Булл» в Великобритании
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что перед Гран-при Великобритании механики обнаружили на задних антикрыльях болидов команды трещины. В итоге «Ред Булл» пришлось экстренно менять повреждённые части непосредственно перед гонкой.
«Один из механиков, совершавших осмотр, обнаружил трещину в заднем антикрыле машины Макса. Тогда мы попросили разрешение заменить его. Также мы провели осмотр болида Пьера Гасли, там также были обнаружены следы трещины в том же месте. В итоге мы получили разрешение на замену на двух болидах», — приводит слова Хорнера Autosport.
Также Хорнер заявил, что теперь специалисты команды пытаются установить причину разлома. Пока неизвестно, что могло привести к этому.
Хорнер: результат Гасли стал продолжением мощного уик-энда
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