Шибалов: лидерство на «Шёлковом пути» стало неожиданным

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал победу на девятом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» и укрепление лидерства в общем зачёте.



«Непростой спецучасток, практически весь день дюны и бездорожье. А бездорожье здесь такое, что ямы, бугры и верблюжья колючка очень жёсткие. После выхода в лидеры гонки мы ехали с запасом, риск сейчас неуместен: необходимо доехать до финиша без проблем, чтобы машина довезла нас. Лидерство на «Шёлковом пути» стало неожиданным, но это ралли-рейды, здесь надо держаться в напряжении до самого подиума, потому что даже на лиазоне результат можно потерять в последний день. Борьба идёт до самого финиша», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».