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Мардеев: главная задача сейчас — довезти результат, не совершать ошибок

Мардеев: главная задача сейчас — довезти результат, не совершать ошибок
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как для него сложился девятый спецучасток «Шёлкового пути». Мардеев занимает третью позицию в грузовом зачёте.

«Всё отлично, ничего необычного сегодня не было: дюны, много бездорожья. Ехали в своём темпе, аккуратно, потому что понимаем, что главная задача сейчас — довезти результат, не совершать ошибок. С машиной всё в порядке. В одном месте возвращались назад, в дюнах один раз остановились, потеряли немного времени. Сегодня дюны были получше, чем вчера, с тычками, резкими спусками», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

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