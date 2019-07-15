Мардеев: главная задача сейчас — довезти результат, не совершать ошибок

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, как для него сложился девятый спецучасток «Шёлкового пути». Мардеев занимает третью позицию в грузовом зачёте.



«Всё отлично, ничего необычного сегодня не было: дюны, много бездорожья. Ехали в своём темпе, аккуратно, потому что понимаем, что главная задача сейчас — довезти результат, не совершать ошибок. С машиной всё в порядке. В одном месте возвращались назад, в дюнах один раз остановились, потеряли немного времени. Сегодня дюны были получше, чем вчера, с тычками, резкими спусками», — приводит слова Мардеева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».