Источник: Окон в сезоне-2020 вернётся в «Рейсинг Пойнт»

«Мерседес» нашёл место боевого пилота для французского гонщика Эстебана Окона, сообщает Motorsport-Total. По информации источника, «Мерседес» в лице Тото Вольфа заключил устное соглашение с владельцем «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом о том, что Окон в следующем сезоне станет пилотом команды вместе с Лэнсом Строллом. В обмен «Рейсинг Пойнт» получит различные разработки немецкого концерна.
Серхио Перес, который в таком случае останется без места на следующий сезон, по слухам, уже ведёт переговоры с «Хаасом», где в свою очередь команда не планирует продлевать контракт с Роменом Грожаном.
Примечательно, что прошлый сезон Окон провёл в «Форс Индия», которая в ходе сезона была продана и сменила название на «Рейсинг Пойнт», а место Окона в команде занял именно сын Лоуренса Стролла — Лэнс.
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