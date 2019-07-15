Источник: Окон в сезоне-2020 вернётся в «Рейсинг Пойнт»

«Мерседес» нашёл место боевого пилота для французского гонщика Эстебана Окона, сообщает Motorsport-Total. По информации источника, «Мерседес» в лице Тото Вольфа заключил устное соглашение с владельцем «Рейсинг Пойнт» Лоуренсом Строллом о том, что Окон в следующем сезоне станет пилотом команды вместе с Лэнсом Строллом. В обмен «Рейсинг Пойнт» получит различные разработки немецкого концерна.



Серхио Перес, который в таком случае останется без места на следующий сезон, по слухам, уже ведёт переговоры с «Хаасом», где в свою очередь команда не планирует продлевать контракт с Роменом Грожаном.



Примечательно, что прошлый сезон Окон провёл в «Форс Индия», которая в ходе сезона была продана и сменила название на «Рейсинг Пойнт», а место Окона в команде занял именно сын Лоуренса Стролла — Лэнс.