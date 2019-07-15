Риккардо сорвал интервью Сайнса, ударив его в пах

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо в очередной раз подшутил над своими коллегами по цеху — на этот раз «жертвой» австралийца стал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший.



Во время традиционного интервью с журналистами официального сайта Формулы-1 Риккардо прокрался под камерой и нанёс лёгкий удар Карлосу в пах. Сайнс вскрикнул от неожиданности.



Напарник Карлоса Сайнса, Ландо Норрис прокомментировал эпизод следующим образом: «Если вы считаете, что моё «навсегда» во время радиопереговоров было пронзительным, то вам стоит услышать Карлоса».

Сам Норрис стал «жертвой» Риккардо в ходе пресс-конференции в четверг — вопрос о росте волос Норриса в промежности довёл Ландо до истерического смеха.

Посмотреть видеозапись эпизода можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.