Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа

Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1. Команда механиков обслужила болид Пьера Гасли в ходе гонки за 1,91 секунды, что на одну сотую секунды быстрее, чем команда «Уильямс» в 2016 году.



Предыдущий рекорд был установлен на Гран-при Азербайджана. Примечательно, что второй по скорости пит-стоп в гонке также остался за механиками «Ред Булл» — машину Макса Ферстаппена они обслужили за 1,96 секунды. Третьей в списке самых быстрых стала остановка Роберта Кубицы — его пит-стоп механики «Уильямса» провели за 2,14 секунды.

Посмотреть видео самого быстрого пит-стопа в истории можно на официальном YouTube-канале Формулы-1.