Отец Хэмилтона хотел бы возвращения Алонсо в Формулу-1
Энтони Хэмилтон, отец пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона считает, что возвращение Фернандо Алонсо в Формулу-1 пошло бы на пользу спорту.
«По моему мнению, Фернандо Алонсо закончил карьеру слишком рано, но я понимаю причины, по которым он ушёл. Если бы он вернулся, было бы здорово. Нам снова нужен такой пилот, как он», — приводит слова Энтони Хэмилтона GrandPX.news.
Ранее сообщалось, что следующем году Фернандо Алонсо может выступить в ралли «Дакар», возможен также вариант с возвращением в Формулу-1. В частности, сообщалось, что Алонсо может заменить в «Феррари» Себастьяна Феттеля. Впрочем, сам Феттель уже неоднократно опровергал эти слухи и утверждал, что продолжит выступление в следующем сезоне.
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