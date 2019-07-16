Хюлькенберг — команде: вам иногда стоит просто верить мне!
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался очень недоволен стратегией, о чём в разговоре с инженером после гонки гран-при Велкиобритании.
«Великолепная работа, Нико, великолепная. Это было трудно. Прости, но всё равно ты сделал фантастическую работу сегодня», — отметил инженер.
«Я просто не понимаю, почему мы не могли остановиться раньше? Это стоило нам гонки. Я действительно боролся. Не играл в игры и прочую чушь. Вам просто стоит верить мне иногда. Верить! Это очевидно, мои шины были 140 градусов, но вы продолжали говорить: «Нет, нет, всё в порядке, пусть остаётся, всё хорошо», — сказал Хюлькенберг по радио после гонки.
Посмотреть видеоролик с лучшими моментами переговоров можно на YouTube-канале Формулы-1.
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