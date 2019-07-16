Штайнер — о подколах бывшего спонсора: меня это не заботит, мы не в детсаде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал издевательские шутки и критику в адрес команды со стороны бывшего титульного спонсора компании Rich Energy. Ранее производитель энергетических напитков в «Твиттере» объявил о прекращении сотрудничества с командой Формулы-1, назвав болид «Хааса» молочной цистерной. После этого компания неоднократно негативно отзывалась о «Хаасе» и публиковала издевательские комментарии.

«Меня не заботит всё это. Если кто-то оказывается в «Твиттере», то преследует какие-то цели. Мне уже больше 50 лет, я не в детском саду», — цитирует Штайнера RaceFans.

Несмотря на объявление Rich Energy, акционеры компании выступают за то, чтобы фирма и дальше спонсировала команду Формулы-1.