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Штайнер — о подколах бывшего спонсора: меня это не заботит, мы не в детсаде

Штайнер — о подколах бывшего спонсора: меня это не заботит, мы не в детсаде
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал издевательские шутки и критику в адрес команды со стороны бывшего титульного спонсора компании Rich Energy. Ранее производитель энергетических напитков в «Твиттере» объявил о прекращении сотрудничества с командой Формулы-1, назвав болид «Хааса» молочной цистерной. После этого компания неоднократно негативно отзывалась о «Хаасе» и публиковала издевательские комментарии.

«Меня не заботит всё это. Если кто-то оказывается в «Твиттере», то преследует какие-то цели. Мне уже больше 50 лет, я не в детском саду», — цитирует Штайнера RaceFans.

Несмотря на объявление Rich Energy, акционеры компании выступают за то, чтобы фирма и дальше спонсировала команду Формулы-1.

«Хаас» требует $ 43,9 млн компенсации от Rich Energy и готовит судебный иск
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