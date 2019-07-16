Леклер заявил, что не стремился вести более жёсткую борьбу с Ферстаппеном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Соперники вели жёсткую борьбу во время Гран-при Австрии и Великобритании. Но Леклер подчеркнул, что в Великобритании он действовал в рамках правил и не пытался как-то навредить сопернику, памятуя о событиях предыдущего Гран-при.



«После Гран-при Австрии, как мне кажется, стюарды решили разрешить нам бороться. И я более чем доволен этим фактом, мне нравится гоняться, как это было в минувший уик-энд.

Так что ничего особенного, я просто вёл более жёсткую борьбу, чем обычно, потому что мне казалось, что руководство Формулы-1 хочет видеть именно это. Гонщики получают удовольствие от такого соперничества», — приводит слова Леклера RaceFans.