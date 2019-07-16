Хэмилтон: мог заблокировать Боттаса, но это было бы неправильно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что перед стартом Гран-при Великобритании обсуждал с напарником Валттери Боттасом предстоящую гонку, чтобы избежать возможных столкновений.
«Нет никакого секрета, что Валттери хочет победить меня, а я — его. Дух соперничества сильнее, чем что-либо ещё. Но, на мой взгляд, жизненно необходимо относиться друг к другу с уважением.
Знаю, насколько сложно выиграть здесь поул. Валттери проделал фантастическую работу в квалификации. У нас с ним взаимоуважение. Когда ты ведёшь борьбу с напарником, это другой уровень.
Если бы я пилотировал болид «Феррари», я бы больше рисковал в этой борьбе. Но будучи напарниками, мы перед гонкой сидели и обсуждали, как не допустить столкновения в первом повороте. Когда я обогнал Валттери, а он приближался сзади, я мог сдвинуться в сторону и заблокировать его. Но это было бы неправильно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.
- 16 июля 2019
-
12:16
-
11:46
-
09:21
-
00:56
- 15 июля 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:45
-
20:58
-
19:24
-
18:40
-
18:30
-
18:00
-
17:19
-
17:11
-
16:30
-
15:51
-
15:29
-
15:26
-
13:42
-
12:13
-
11:56
-
10:18
-
09:24
-
00:28
-
00:01
- 14 июля 2019
-
23:56
-
23:35
-
23:31
-
23:05
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:27
-
21:52
-
21:06