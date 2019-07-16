Хэмилтон: мог заблокировать Боттаса, но это было бы неправильно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что перед стартом Гран-при Великобритании обсуждал с напарником Валттери Боттасом предстоящую гонку, чтобы избежать возможных столкновений.

«Нет никакого секрета, что Валттери хочет победить меня, а я — его. Дух соперничества сильнее, чем что-либо ещё. Но, на мой взгляд, жизненно необходимо относиться друг к другу с уважением.

Знаю, насколько сложно выиграть здесь поул. Валттери проделал фантастическую работу в квалификации. У нас с ним взаимоуважение. Когда ты ведёшь борьбу с напарником, это другой уровень.

Если бы я пилотировал болид «Феррари», я бы больше рисковал в этой борьбе. Но будучи напарниками, мы перед гонкой сидели и обсуждали, как не допустить столкновения в первом повороте. Когда я обогнал Валттери, а он приближался сзади, я мог сдвинуться в сторону и заблокировать его. Но это было бы неправильно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.