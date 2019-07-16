Феттель включил себя в топ-25 лучших пилотов в истории, Райкконен — вне списка

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель назвал свою версию списка 25 лучших пилотов в истории. Немец нашёл в нём место для себя, а также для Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. Остальные попавшие в список уже завершили карьеру и не выступают в какой-либо другой серии.

При этом Себастьян не сумел распределить пилотов по местам, сделав исключение лишь для семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поставив того на первое место.

«Что я могу сказать? Шумахер — мой номер один, это бесспорно. В остальном же, как я могу сравнивать Джима Кларка, выступавшего в 60-х годах, и Сенну, который пилотировал в 80-х годах? У них была совершенно разная техника», — приводит слова Феттеля Speedweek.

Интересно, что Себастьян не нашёл в списке места для бывшего напарника по команде, чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, а также для чемпионов мира Нико Росберга, Жака Вильнёва и Дэймона Хилла.

Полный список выглядит следующим образом:

Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Хуан Мануэль Фанхио, Ален Прост, Айртон Сенна, Джеки Стюарт, Ники Лауда, Нельсон Пике, Джек Брэбем, Фернандо Алонсо, Джим Кларк, Мика Хаккинен, Грэм Хилл, Эмерсон Фиттипиальди, Альберто Аскари, Найджел Мэнселл, Марио Андретти, Алан Джонс, Джон Сёртис, Йохан Риндт, Джузеппе Фарина, Майк Хоторн, Фил Хилл, Стирлинг Мосс.