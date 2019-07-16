Хэмилтон уверен, что Феттель справится с кризисом и станет сильнее

Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон уверен, что неудачи, постигнувшие гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, всё же не сломают его. По словам британца, Себастьян восстановится и станет ещё сильнее.

«Абсолютно уверен, что он вернётся. В Сильверстоуне у него получилась тяжёлая гонка, но он четырёхкратный чемпион мира. Он восстановится и вернётся к следующей гонке более сильным. Именно так делают великие спортсмены», — приводит слова британца Sky Sports.

Себастьян Феттель в нынешнем сезоне не выиграл пока ни одной гонки. После десяти этапов чемпионата мира он занимает четвёртое место в общем зачёте, отставая от лидирующего Хэмилтона на 100 очков и опережая напарника Шарля Леклера лишь на три балла.