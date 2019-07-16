Штайнер намекнул, что состав пилотов «Хааса» может быть изменён

14 июля в Сильверстоуне состоялась гонка Формулы-1 Гран-при Великобритании. Хуже всего она сложилась для команды «Хаас», пилоты которой столкнулись уже на первом круге и вскоре сошли с дистанции. Это был четвёртый этап кряду, когда американская конюшня не набрала ни одного очка. После провала в Великобритании руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не скрывал эмоций и намекнул, что слухи о возможной смене состава команды небезосновательны.

«Не хочу винить кого-то из них прямо сейчас, но мне не нравится такая ситуация. Я не мог поверить в то, что они столкнулись. Существует ли проблема командной химии между пилотами? Не знаю. Мне нужно подумать обо всём с ясной головой и понять, что необходимо делать. Это моя работа. Случившееся неприемлемо. У меня нет мгновенного решения, но нужно понять, как мы будем двигаться дальше. Для меня вопрос команды будет стоять выше вопроса отдельных личностей», — приводит слова Штайнера Sports Mole.

Ранее в прессе появлялась информация, что «Хаас» не продлит контракт с Роменом Грожаном, а его место займет нынешний пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.