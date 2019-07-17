Хэмилтон не стал связывать информационные атаки на себя с расизмом

В преддверии Гран-при Великобритании к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтона было приковано повышенное внимание. Многие обратили внимание на то, что британец прибыл на домашний этап из Лос-Анджелеса. Один из журналистов задал вопрос о принадлежности Льюиса к Британии, отметив, что тот проживает в Монако, а на домашний Гран-при прилетает из США.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд связал нападки журналистов на Хэмилтона с проблемой расизма. Но сам Льюис не стал развивать эту тему.
«Я могу понять мнение Рио и он имел полное право сказать это. Но это не та тема, в которую я бы хотел углубляться. Меня поддерживают представители разных этнических групп и я рад тому, что объединяю людей. Горжусь этим и намерен продолжать в том же духе», — приводит слова Хэмилтона Sports Mole.
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