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Палмер: Хэмилтон слишком хорош, не кажется, что у Боттаса есть шансы

Палмер: Хэмилтон слишком хорош, не кажется, что у Боттаса есть шансы
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер, комментируя результат Гран-при Великобритании, отметил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который стал победителем гонки.

«Гран-при Великобритании стал важной отметкой чемпионата мира. Две недели назад в Австрии Валттери Боттас сократил отставание от Льюиса Хэмилтона до 31 очка. Если бы он победил Хэмилтона в «Сильверстоуне», то отрыв бы уменьшился до 25 очков. Когда Боттас выиграл поул в субботу, казалось, что всё так и будет.

Вместо этого Хэмилтон снова победил. Он не только вновь увеличил отрыв, но ещё и насладился домашней победой. Для Боттаса этот результат стал большим разочарованием, но Хэмилтон просто слишком хорош. Не кажется, что у Боттаса есть шансы», — цитирует Пламера BBC.

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