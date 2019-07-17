Боттас признался, что был удивлён самым быстрым кругом Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что был удивлён попыткой напарника Льюиса Хэмилтона получить бонус за самый быстрый круг во время Гран-при Великобритании. Хэмилтон в этот момент ехал на «харде» уже долгое время.

«Я очень старался, но у меня не было мощности в тот момент. Если бы всё работало так, как на прошлом круге, я смог бы побороться.

Мы об этом говорили с командой, что мы можем быть намного лучше. У нас есть возможности для борьбы за самый быстрый круг, мне кажется, что я упустил возможность.

Я был удивлён, что на «харде» в концовке Хэмилтон смог показать такое время на круге. «Хард» работал здорово», — приводит слова Боттаса GP Fans.