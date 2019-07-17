«Торо Россо» показал, как будет выглядеть Квят в старости
Пресс-служба «Торо Россто» использовала популярное приложение, чтобы «состарить» пилотов команды Даниила Квята и Александера Албона. Обработанные фотографии спортсменов были опубликованы в «твиттере» команды.
«Нервная улыбка, чешущаяся рука, седые волосы. Настоящий ужас! Квяту никогда не стоило соглашаться на то, чтобы Франц катал его по Сильверстоуну», — написала пресс-служба в «твиттере» «Торо Россо».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Торо Россо».
Квят в текущем сезоне занимает 14-е место, набрав 12 очков. На Гран-при Великобритании россиянин финишировал девятым. Его напарник Албон стал 12-м.
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