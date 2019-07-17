Браун ответил на критику, что в 2021 году машины Ф-1 будут слишком похожими
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал жалобы ряда инженеров, что из-за слишком жёсткого технического регламента будущие болиды Ф-1 будут слишком похожи друг на друга. Новые правила должны быть введены в силу с 2021 года.
«Я посмотрел на все нынешние автомобили в одинаковой раскраске и верно угадал только три из них. Едва ли кто-то может даже сейчас отличить их друг от друга», — приводит слова Брауна GrandPX.
У будущих машин будет ещё более простое переднее антикрыло, а боковые дефлекторы окажутся под запретом. В то же время в Формулу-1 вернётся граунд-эффект благодаря новой конструкции днища и боковых понтонов.
В Формуле-1 окончательно решили вернуть граунд-эффект в 2021 году
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