Браун ответил на критику, что в 2021 году машины Ф-1 будут слишком похожими

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал жалобы ряда инженеров, что из-за слишком жёсткого технического регламента будущие болиды Ф-1 будут слишком похожи друг на друга. Новые правила должны быть введены в силу с 2021 года.

«Я посмотрел на все нынешние автомобили в одинаковой раскраске и верно угадал только три из них. Едва ли кто-то может даже сейчас отличить их друг от друга», — приводит слова Брауна GrandPX.

У будущих машин будет ещё более простое переднее антикрыло, а боковые дефлекторы окажутся под запретом. В то же время в Формулу-1 вернётся граунд-эффект благодаря новой конструкции днища и боковых понтонов.