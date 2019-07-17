Вернь готов вернуться в Формулу-1, но только в сильную команду

Французскуий гонщик, чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь признался, что бы бы не против вернуться в Формулу-1.



«Думаю, что если хорошая команда, обладающая быстрой машиной пригласит меня в Формулу-1, то за счёт всех тез навыков, что я получил в последние годы у меня был бы шанс закрепиться в Формуле-1. Но пока у меня нет такой возможности. Возможно, она никогда не появится, а может и будет уже в следующем сезоне. Не знаешь, какая судьба ждёт тебя. В любом случае, у меня есть долгосрочный контракт с командой Формулы-Е, которая обеспечивает меня одной из лучших машин на стартовой решётке», — приводит слова Жан-Эрика Верня Crash.

В минувшие выходные на последнем этапе чемпионата Формулы-Е Вернь оформил чемпионский титул.