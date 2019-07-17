Разработчикам правил Формулы-1 не нравится внешний вид носа будущих машин

Технический директор ФИА Николас Томбасис подчеркнул, что руководство Формулы-1 не удовлетворено предполагаемым внешним видом переднего крыла в сезоне-2021.



«Мы продолжаем работу по изменению регламента. Что касается внешнего вида болидов, то нам не нравится переднее крыло, как с эстетической, так и с аэродинамической точки зрения, поэтому мы пытаемся его улучшить в обеих областях.



Есть веские причины, по которым это крыло очень широкое, но мы понимаем, что это не самый лучший результат с точки зрения эстетики, так что наша работа в этом направлении продолжается», — приводит слова Николаса Томбасиса официальный сайт Формулы-1.

Посмотреть концепты болида 2021 года можно в «инстаграме» Формулы-1.