Расселл: поддержка британских трибун — это что-то особенное

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл остался впечатлён поддержкой британских трибун на домашнем этапе — Гран-при Великобритании.



«Мы выжали из болида всё возможное. Я здорово повеселился, круг за кругом постоянно атакуя на пределе на такой трассе, как «Сильверстоун». Видеть и чувствовать поддержку британских трибун — это что-то особенное. Надеюсь, что на следующем этапе мы станем немного быстрее», — приводит слова Джорджа Расселла The Checkered Flag.



В нынешнем сезоне ни Расселл, ни его напарник по «Уильямсу» не смогли набрать ни одного очка за прошедшие десять этапов чемпионата мира. По итогам гонки Гран-при Великобритании Джордж Расселл финишировал на четырнадцатой позиции, опередив Роберта Кубицу.