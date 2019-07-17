Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл: поддержка британских трибун — это что-то особенное

Расселл: поддержка британских трибун — это что-то особенное
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл остался впечатлён поддержкой британских трибун на домашнем этапе — Гран-при Великобритании.

«Мы выжали из болида всё возможное. Я здорово повеселился, круг за кругом постоянно атакуя на пределе на такой трассе, как «Сильверстоун». Видеть и чувствовать поддержку британских трибун — это что-то особенное. Надеюсь, что на следующем этапе мы станем немного быстрее», — приводит слова Джорджа Расселла The Checkered Flag.

В нынешнем сезоне ни Расселл, ни его напарник по «Уильямсу» не смогли набрать ни одного очка за прошедшие десять этапов чемпионата мира. По итогам гонки Гран-при Великобритании Джордж Расселл финишировал на четырнадцатой позиции, опередив Роберта Кубицу.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент