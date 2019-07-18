Ферстаппен: Леклер был обижен за Австрию, поэтому оборонялся жёстко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что жёсткая оборона со стороны Шарля Леклера на этапе в Великобритании была обусловлена обидой за упущенную победу во Франции.



«Я думаю, что Шарль был ещё обижен из-за этапа в Австрии, поэтому жёстко защищался. Я не хотел сильно рисковать болидом в этих сражениях. Я знал, что я быстрее. Мне нужно было грамотно использовать момент, но потом команда сделал это за меня за счёт стратегии. Хороший результат оказался достижим», — приводит слова Макса Ферстаппена GPFans.



По итогам гонки Гран-при Великобритании Шарль Леклер финишировал на третьей позиции, Макс Ферстаппен пришёл к финишу пятым после аварии с напарником Леклера — Себастьяном Феттелем, из-за которой потерял большое количество времени и в которой у Ферстаппена был повреждён болид.