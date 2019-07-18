Бинотто: «Ред Булл» и «Феррари» сейчас находятся рядом

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сравнил результаты своей команды и «Ред Булл» в текущем сезоне. По мнению Бинотто, «Ред Булл» и «Феррари» близки в плане возможностей.

«Безусловно, «Ред Булл» стал сильнее. Если посмотреть на две последние гонки, то они выиграли в Австрии и были весьма конкурентоспособными в Великобритании. Я думаю, что наши возможности сейчас очень близки, что и показали последние гонки.

Они являются вторыми или мы? Я думаю, что наши команды совсем рядом. Но нам это даже помогает, ведь мы знаем, что необходимо прибавлять. Мы должны бороться за первое место в каждой гонке, но пока так не происходит. Конечно, это расстраивает», — цитирует Бинотто Racefans.

В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, опережая «Ред Булл» на 52 очка.