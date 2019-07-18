Источник: «Хаас» может заменить Грожана на Окона на следующем этапе Ф-1

Руководство «Хааса» рассматривает возможность увольнения Ромена Грожана, сообщает The Judge 13 со ссылкой на инсайдерскую информацию, опубликованную на форумах Reddit.

По данным источника, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер был взбешён столкновением Грожана и его напарника Кевина Магнуссена в начале гонки в Великобритании. Штайнер устроил разнос обоим пилотам, а теперь хочет избавиться от Грожана, который в нынешнем сезоне набрал лишь два очка.

Сообщается, что якобы Штайнер уже даже связался с Джином Хаасом, чтобы получить разрешение на увольнение Грожана. Предполагается, что француза заменит Эстебан Окон. Не исключено, что это произойдёт уже к следующему этапу Формулы-1.

Магнуссен в текущем сезоне набрал 14 очков. «Хаас» в Кубке конструкторов занимает лишь девятое место.