«Ред Булл» подал в суд на Rich Energy
Пресс-служба компании Rich Energy, бывшего титульного спонсора «Хааса», сообщила, что «Ред Булл» подал на неё в суд, обвинив в нарушении авторских прав. Как утверждает Rich Energy, иск подан против бывшего мажоритарного акционера Уильямса Стори. При этом в документах в качестве ответчика указана и сама компания.
В иске говорится, что Rich Energy нарушила авторские права компании, использовав аналогичные символы. Якобы Rich Energy использовала вариант написания слов Red Bull и Gives you Wing в собственной рекламе.
Ранее Rich Energy проиграла суд по иску компании Whyte Bikes. Предприятие обвинило производителя энергетических напитков в плагиате логотипа.
Rich Energy переименована в Lighting Volt, Стори покинул компанию
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