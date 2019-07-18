«Ред Булл» подал в суд на Rich Energy

Пресс-служба компании Rich Energy, бывшего титульного спонсора «Хааса», сообщила, что «Ред Булл» подал на неё в суд, обвинив в нарушении авторских прав. Как утверждает Rich Energy, иск подан против бывшего мажоритарного акционера Уильямса Стори. При этом в документах в качестве ответчика указана и сама компания.

В иске говорится, что Rich Energy нарушила авторские права компании, использовав аналогичные символы. Якобы Rich Energy использовала вариант написания слов Red Bull и Gives you Wing в собственной рекламе.

Ранее Rich Energy проиграла суд по иску компании Whyte Bikes. Предприятие обвинило производителя энергетических напитков в плагиате логотипа.