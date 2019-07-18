«Макларен» подарил Сайнсу защиту для паха от Риккардо

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший сообщил, что команда подарила ему защиту для паха. Фотографию защитного аксессуара в «Инстаграме» выложил сам испанец.

Ранее над Сайнсом подшутил гонщик «Рено» Даниэль Риккардо. Во время интервью Сайнса он прокрался под камерой и слегка ударил испанца в область паха.

Посмотреть видеозапись эпизода можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

Напарник Карлоса Сайнса — Ландо Норрис — прокомментировал эпизод следующим образом: «Если вы считаете, что моё «навсегда» во время радиопереговоров было пронзительным, то вам стоит услышать Карлоса».

Норрис стал «жертвой» Риккардо в ходе пресс-конференции в четверг — вопрос о росте волос Норриса в промежности довёл Ландо до истерического смеха.