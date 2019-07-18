«Макларен» подарил Сайнсу защиту для паха от Риккардо
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший сообщил, что команда подарила ему защиту для паха. Фотографию защитного аксессуара в «Инстаграме» выложил сам испанец.
Ранее над Сайнсом подшутил гонщик «Рено» Даниэль Риккардо. Во время интервью Сайнса он прокрался под камерой и слегка ударил испанца в область паха.
Посмотреть видеозапись эпизода можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
Напарник Карлоса Сайнса — Ландо Норрис — прокомментировал эпизод следующим образом: «Если вы считаете, что моё «навсегда» во время радиопереговоров было пронзительным, то вам стоит услышать Карлоса».
Норрис стал «жертвой» Риккардо в ходе пресс-конференции в четверг — вопрос о росте волос Норриса в промежности довёл Ландо до истерического смеха.
Специальный подарок для Сайнса от «Макларена»
Фото: Карлос Сайнс
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