Руководитель «Макларена» не верит в специальный режим двигателя «Рено»
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль опроверг слухи, согласно которым у «Рено» есть некий гоночный режим, который недоступен клиентским командам французского производителя. Слухи появились после Гран-при Великобритании. Тогда пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что был удивлён высокой скоростью болида гонщика «Рено» Даниэля Риккардо. Сайнса особенно удивила разница в скорости, учитывая, что они используют одинаковый двигатель.
«Если посмотреть на данные, то они соответствуют настройкам «Рено». Мы полностью уверены в прозрачности наших взаимоотношений. Правила обязывают производителей и клиентские команды использовать одинаковые двигатели. Специальный режим «Рено»? Нет, ничего такого нет», — приводит слова Зайдля GrandPX.News.
«Уильямс» может перейти на двигатели «Рено»
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