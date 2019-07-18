Резервный пилот «Ред Булл» Буэми попал в аварию во время тестов «Пирелли»

Резервный пилот «Ред Булл» Себастьен Буэми попал в аварию на высокой скорости во время тестов шин «Пирелли» в Сильверстоуне. Тесты были направлены на испытание компонентов шин, которые будут использоваться в 2020 году.

Бэуми попал в аварию в повороте Abbey. Гонщик в итоге не получил серьёзных повреждений, после осмотра врачей его отпустили, сообщает Autosport.

Тесты проходили в Великобритании в течение двух дней. Участие в них принимали «Ред Булл» и «Уильямс».

Буэми сам является бывшим боевым пилотом «Торо Россо». В последние годы он сотрудничает с «Ред Булл», выполняя работу на симуляторе и во время тестов.