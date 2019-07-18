Иск «Уралкалия» к внешним управляющим «Форс Индия» рассмотрят только через год

Компания «Уралкалий» рассказала, как продвигается судебный процесс по её иску против внешних управляющих команды Формулы-1 «Форс Индия» Джеффри Роули и Джейсона Бейкера. В августе 2018 года они продали команду Лоуренсу Строллу и его компаньонам, однако в «Уралкалии» посчитали, что компании был нанесён существенный ущерб, вызванный предвзятым и необъективным подходом управляющих при проведении торгов.



Высокий суд Лондона утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года. До начала основного заседания в Лондоне стороны должны будут раскрыть переписку и другую документацию, относящуюся к торгам, а также дать свидетельские показания в апреле 2020 года. Ранее в декабре 2018 года два американских окружных суда обязали членов консорциума «Рейсинг Пойнт», находящихся в США, предоставить документы и свидетельские показания, которые могут быть использованы для поддержки иска «Уралкалия» в Высоком суде Лондона.



В преддверии будущего рассмотрения дела «Уралкалий» напомнил, что предложил за «Форс Индия» максимально высокую цену, однако его предложение не было признано победившим. При этом управляющие сделали ряд заявлений, вводящих в заблуждение, и не обеспечили достаточную прозрачность проводимой ими процедуры торгов.

«Компания сделала очень конкурентоспособное предложение по приобретению всего бизнеса, а также материальных и нематериальных активов команды за денежное вознаграждение, размер которого, в зависимости от структуры других предложений, составлял от 101,5 миллиона до 122 миллионов фунтов стерлингов. Заявка «Уралкалия» предусматривала выделение финансирования в объеме, достаточном для осуществления причитающихся выплат (в том числе по возможным требованиям) всем кредиторам в полном размере, а также содержала обязательство покупателя по предоставлению существенного оборотного капитала и запуску новой пятилетней инвестиционной программы в целях обеспечения успешной работы „Форс Индия“ в будущем.



По оценкам компании, после погашения всех обоснованных требований кредиторов и оплаты расходов Управляющих (основываясь на информации, полученной от управляющих), в распоряжении акционеров „Форс Индия“ — компании Orange India Holdings Sarl — оказалось бы более 40 миллионов фунтов стерлингов, которые впоследствии могли бы быть использованы для удовлетворения любых возможных требований от заинтересованных лиц.



Несмотря на конкурентоспособное предложение «Уралкалия», которое, как мы считаем, было лучшим из заявленных, Управляющие заключили соглашение об эксклюзивности с другим участником тендера, предложившим меньшую цену, и впоследствии отказались возобновить работу с «Уралкалием». В связи с имеющимися у нас вопросами в отношении процедуры торгов, у «Уралкалия» не остается другого выбора, кроме как начать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных убытков. Компания планирует активно поддерживать свои требования против управляющих в Высоком суде Лондона», — отмечается в заявлении «Уралкалия».