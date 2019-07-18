Инженер: ни один моторист Формулы-1 не пробил барьер в 1000 лошадиных сил

Неназванный инженер «Мерседеса» опроверг информацию о том, что моторы Формулы-1 способны развивать мощность свыше 1000 лошадиных сил. По его словам, такой мощности пока не достиг ни один производитель.



«Нет, никто не достиг этой границы, даже «Феррари». Мы близки, но не достигнем этого сходу, на следующей неделе», — приводит слова инженера «Мерседеса» Auto Motor und Sport.



Ранее в прессе неоднократно появлялась информация, что моторы «Феррари» способны развивать мощность свыше 1000 лошадиных сил. Подкрепил эти слухи и пилот гоночной академии итальянской команды Мик Шумахер, заявивший в апреле после тестов в Бахрейне, что на болиде итальянской команды нужно проявлять осторожность, когда он развивает подобную мощность.