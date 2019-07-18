Росс Браун — о весе болидов: невозможно повернуть время вспять

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что возвращение к более лёгким болидам невозможно.



«Есть некоторые вещи, к которым мы не можем вернуться обратно. Невозможно повернуть время вспять. У нас очень и очень впечатляющий двигатель. Но он сложный и тяжёлый. Машины сейчас стали тяжелее, и все мы хотели бы облегчить их. Но говорить — это одно, но как это сделать? Но у нас есть система аккумуляторов, рекуперации кинетической энергии, которые, если мы не откажемся от них полностью, никогда не вернут всё как было.



Я видел болид «Браун ГП» в четверг, и это было восхитительно. Хороший маленький атмосферный двигатель. Я не могу сейчас вспомнить, 600 с чем-то килограммов. Дженсон, который пилотировал машину, спросил, не можем ли мы вернуться в те дни. Но в таком случае, думаю, был бы нанесён ущерб Формуле-1. Это было бы разрушительно. Поэтому мы должны быть в определённых рамках. Такова коммерческая реальность», — приводит слова Росса Брауна RaceFans.