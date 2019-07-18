Подробный анализ пит-стопов «Ред Булл» и «Феррари» на Гран-при Великобритании
В официальном «твиттере» Формулы-1 появилось видео с аналитикой ключевых пит-стопов пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Эти два гонщика в ходе гран-при Великобритании вели прямую борьбу между собой на трассе. В общей сложности в ходе пит-стопа «Феррари» потеряла относительно «Ред Булл» 83 сотые секунды. Большую часть времени механики потеряли, когда снимали колёса с болида Леклера — в «Феррари» снятие колёс заняло 1,22 секунды против 0,62 у «Ред Булл».
Напомним, что на Гран-при Великобритании «Ред Булл» установил мировой рекорд по времени пит-стопа, сменив шины на болиде Пьера Гасли за 1,92 секунды.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.
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