Подробный анализ пит-стопов «Ред Булл» и «Феррари» на Гран-при Великобритании

В официальном «твиттере» Формулы-1 появилось видео с аналитикой ключевых пит-стопов пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Эти два гонщика в ходе гран-при Великобритании вели прямую борьбу между собой на трассе. В общей сложности в ходе пит-стопа «Феррари» потеряла относительно «Ред Булл» 83 сотые секунды. Большую часть времени механики потеряли, когда снимали колёса с болида Леклера — в «Феррари» снятие колёс заняло 1,22 секунды против 0,62 у «Ред Булл».



Напомним, что на Гран-при Великобритании «Ред Булл» установил мировой рекорд по времени пит-стопа, сменив шины на болиде Пьера Гасли за 1,92 секунды.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.