Этап Ф-1 в Мельбурне останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года

Этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года и будет проходить в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк», сообщает пресс-служба Ф-1.

Гран-при Австралии в Мельбурне проходит с 1996 года. Ранее этап в этой стране проводился на автодроме в Аделаиде, и не так давно обсуждалась возможность возвращения этого города в календарь Ф-1.

Этап в Мельбурне на протяжении долгого времени остаётся одним из самых популярных во всём чемпионате. За последние три года его в общей сложности посетили почти один миллион человек. С 2010 года гонка в Австралии даёт старт сезону. В 2020 году первый этап чемпионата также пройдёт в Мельбурне, его проведение запланировано с 12 по 15 марта.