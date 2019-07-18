Этап Ф-1 в Мельбурне останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года
Этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии останется в календаре чемпионата как минимум до 2025 года и будет проходить в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк», сообщает пресс-служба Ф-1.
Гран-при Австралии в Мельбурне проходит с 1996 года. Ранее этап в этой стране проводился на автодроме в Аделаиде, и не так давно обсуждалась возможность возвращения этого города в календарь Ф-1.
Этап в Мельбурне на протяжении долгого времени остаётся одним из самых популярных во всём чемпионате. За последние три года его в общей сложности посетили почти один миллион человек. С 2010 года гонка в Австралии даёт старт сезону. В 2020 году первый этап чемпионата также пройдёт в Мельбурне, его проведение запланировано с 12 по 15 марта.
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