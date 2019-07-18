Марко: Феттелю нужно сменить команду, но не вижу вариантов до 2020 года

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что экс-пилот австрийской команды четырёхкратный чемпион мира и нынешний гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не сумеет преодолеть кризис, пока не сменит команду. Вместе с тем функционер подчеркнул, что не видит подходящих вариантов для немца вплоть до 2020 года.

«Себастьяну необходимо получить иное окружение, то есть сменить команду. Но не вижу, как ему удастся это сделать до 2020 года. Когда теряешь уверенность, начинаешь допускать ошибки. Это идёт на уровне подсознания», — приводит слова Марко Auto Bild.

На Гран-при Великобритании Себастьян Феттель допустил очередную ошибку и не сумел набрать очков. После десяти этапов его отставание от Льюиса Хэмилтона достигло уже ста очков.