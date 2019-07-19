Ферстаппен поддержал идею возвращения дозаправок в Формулу-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал одну из идей президента ФИА Жана Тодта, относительно регламента на 2021 год. Напомним, что функционер предложил вернуть в Формулу-1 дозаправки.

«Дозаправки? Почему бы и нет. Я предпочитаю выжимать из машины максимум, а не беречь шины. В Австрии мы ехали на максимуме. Но в разных гонках кое-что будет отличаться. Не могу сказать, станет ли Формула-1 лучше, когда мы решим вернуться к дозаправкам», — приводит слова голландца Crash.

Также за возвращение дозаправок выступил и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Чем легче машины, тем лучше. Лучше для гонок, шин и всего остального. Так что всё, что приведёт к уменьшению веса болида, пойдёт на пользу. Все смогут получать больше удовольствия от Формулы-1», — добавил финн.