Источник: причиной схода Джовинацци стали ослабшие гайки крепления колёс
Причиной схода пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци во время Гран-при Великобритании стали ослабшие гайки крепления на задних колёсах, утверждает Blick. Итальянский пилот сошёл на 20-м круге, его болид вылетел в гравий, после чего появился автомобиль безопасности.
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр после гонки лишь сказал, что причиной схода стала механическая проблема, но не вдавался в детали.
Издание отмечает, что из-за ослабших гаек крепления существует риск серьёзной аварии. При этом машины «Альфа Ромео» / «Заубера» уже попадали в такие аварии. Например, в 2001 году во время Гран-при Сан-Марино Кими Райккконен вылетел с трассы перед одним из поворотов на высокой скорости.
В текущем сезоне Джовинацци пока набрал лишь одно очко.
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