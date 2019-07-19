На трассе «Зандворт» не появятся асфальтированные зоны безопасности

Организаторы Гран-при Нидерландов не будут асфальтировать зоны безопасности на трассе, сообщает Ярно Зафелли, директор компании, занимающейся усовершенствованием трассы. В настоящее время на автодроме ведутся работы по модернизации трассы, которая в 2020 году примет гонку Формулы-1.

«Мы не планируем укладывать асфальт в зонах безопасности, сохраним гравий. Такое требование поступило от всех сторон», — цитирует Зафелли RaceFans.

Гран-при Нидерландов возвращается в календарь чемпионата мира впервые после 35-летнего перерыва.

Организаторы Гран-при Нидерландов Формулы-1 в Зандворте рассчитывают на аншлаг. В пресс-службе трассы заявили, что трибуны будут заполнены до отказа 22 мая 2020 года, когда там будет проходить один из этапов Формулы-1.

Продажи билетов ещё не начались, но 500 тыс. человек уже зарегистрировались в очереди на покупку билетов.