В «Макларене» считают невозможной борьбу за чемпионство без изменения правил

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что его команда не сможет выиграть Формулу-1, если правила «Королевских гонок» не будут изменены. Теперь Зайдль связывает надежды с изменением правил, запланированным на 2021 год. Руководство Формулы-1, в частности, введёт ограничение бюджетов команд.
«Да, у нас нет бюджетов трёх ведущих команд, но нужно подтягиваться в других аспектах. Пока что мы не находимся на том уровне в плане организации процессов, на котором должны быть.
Я в последние годы смотрел Формулу-1 как фанат этого вида спорта. И я думаю, что гонки ничего не потеряли. Формула-1 остаётся невероятной платформой. С этой точки зрения она не изменилась с 2009 года, когда я покинул серию. Но разница заключается в том, что бюджеты сильно росли. Образовалась большая пропасть между тремя ведущими командами и остальными.
Теперь, чтобы бороться с сильнейшими, таким командам, как мы, нужно вкладывать очень много денег. С такими инвестициями под угрозой может оказаться само существование команды», — цитирует Зайдля Auto Hebdo.
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