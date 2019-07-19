Источник: Бинотто покинет пост технического директора «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет пост технического директора команды, сообщает Motorsport. По данным источника, Бинотто сосредоточится на управлении командой.

В настоящее время он сочетает две роли одновременно. Предполагается, что обязанности технического директора будут распределены между тремя специалистами «Феррари». Пока официальных объявлений «Скудерия» не делала, но подтверждение информации может появиться ещё до Гран-при Германии.

Ранее сообщалось, что в руководящий состав «Феррари» войдёт бывший главный дизайнер «Альфа Ромео» Симоне Реста. Пока его новая должность не называется, но он может занять аналогичную позицию в «Скудерии» или взять на себя обязанности технического директора.