Руководство Формулы-1 хочет отказаться от шин с быстрым износом

Глава технического отдела Формулы-1 Николас Томбасис заявил, что с большой долей вероятности «Королевские гонки» откажутся от шин с сильным износом.

«Мы хотим, чтобы гонщики могли бороться друг с другом, а шины не изнашивались мгновенно. Нынешние шины получились такими, какие они есть, потому что мы сами просили об этом «Пирелли». Теперь мы будем просить о других вещах», — приводит слова Томбасиса Autosport.

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола заявил, что компания готова производить шины с учётом пожеланий Формулы-1. Изола заявил, что «Пирелли» учтёт пожелания и сумеет адаптироваться к новым правилам, которые вступят в силу в 2021 году.

«Если в Формуле-1 хотят, чтобы шины меньше изнашивались, мы это сделаем», — сказал Изола.