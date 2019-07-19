Руководство Формулы-1 хочет отказаться от шин с быстрым износом
Глава технического отдела Формулы-1 Николас Томбасис заявил, что с большой долей вероятности «Королевские гонки» откажутся от шин с сильным износом.
«Мы хотим, чтобы гонщики могли бороться друг с другом, а шины не изнашивались мгновенно. Нынешние шины получились такими, какие они есть, потому что мы сами просили об этом «Пирелли». Теперь мы будем просить о других вещах», — приводит слова Томбасиса Autosport.
Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола заявил, что компания готова производить шины с учётом пожеланий Формулы-1. Изола заявил, что «Пирелли» учтёт пожелания и сумеет адаптироваться к новым правилам, которые вступят в силу в 2021 году.
«Если в Формуле-1 хотят, чтобы шины меньше изнашивались, мы это сделаем», — сказал Изола.
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