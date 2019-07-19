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Ферстаппен: в Германии голландские фанаты нас отлично поддерживают

Ферстаппен: в Германии голландские фанаты нас отлично поддерживают
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Германии. Голландец заявил, что рассчитывает на отличную атмосферу в Германии.

«Мне нравится Гран-при Германии. Там всегда много голландских фанатов, они отлично нас поддерживают, ведь до Германии недалеко.

Секция у стадиона классная, ты въезжаешь в быстрый поворот, а затем там ещё один поворот с совсем маленькой зоной для разгона. На быстрых поворотах можно выиграть много времени, после них выезжаешь на прямую.

Думаю, уик-энд будет тёплым, в таких условиях всегда сложнее и веселее. Мы набрали хорошую форму, с каждым уик-эндом становится всё лучше и лучше. Не могу дождаться, когда вновь выйдем на трассу», — приводит слова Ферстаппена «Ред Булл».

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