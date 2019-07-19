Вассёр: «Альфа Ромео» не оказывает давления на Джовинацци

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заверил, что в команде не намерены оказывать давление на Антонио Джовинацци. По словам функционера, итальянец неплохо справляется со своими обязанностями.
«Джовинацци делает неплохую работу в квалификациях. Он конкурирует с Райкконеном, так что всем просто стоит успокоиться. Я нисколько не переживаю, Антони делает свою работу. Он набрал одно очко в Австрии, и у него была неплохая динамика выступлений в Великобритании, ведь он снова опережал Кими. Откровенно говоря, мы не оказываем на него давления. Я буду терпеливым», — приводит слова Вассёра Motorsport.
После 10 этапов чемпионата в активе Джовинацци лишь один балл, в то время как его напарник Кими Райкконен занимает восьмое место в общем зачёте, имея в активе 25 очков.
- 19 июля 2019
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55
-
22:54
-
21:49
-
20:52
-
19:56
-
18:18
-
17:40
-
17:09