Вассёр: «Альфа Ромео» не оказывает давления на Джовинацци

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заверил, что в команде не намерены оказывать давление на Антонио Джовинацци. По словам функционера, итальянец неплохо справляется со своими обязанностями.

«Джовинацци делает неплохую работу в квалификациях. Он конкурирует с Райкконеном, так что всем просто стоит успокоиться. Я нисколько не переживаю, Антони делает свою работу. Он набрал одно очко в Австрии, и у него была неплохая динамика выступлений в Великобритании, ведь он снова опережал Кими. Откровенно говоря, мы не оказываем на него давления. Я буду терпеливым», — приводит слова Вассёра Motorsport.

После 10 этапов чемпионата в активе Джовинацци лишь один балл, в то время как его напарник Кими Райкконен занимает восьмое место в общем зачёте, имея в активе 25 очков.