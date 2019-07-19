Гасли рассказал о взаимоотношениях с Хорнером и Марко

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал о взаимоотношениях с руководителем команды Кристианом Хорнером и советником австрийской программы по автоспорту Хельмутом Марко, заверив, что те помогают ему адаптироваться в коллективе всеми силами.
«Они по-настоящему помогают мне и говорят команде как можно больше. Рассказывают, как всё работает, дают советы, как строить взаимоотношения с инженерами и новыми сотрудниками. В ходе уик-энда они вовлечены в наши выступления и пытаются понять наши ощущения. На протяжении недели мы постоянно созваниваемся, обговариваем, что можно было бы сделать лучше и над чем нужно работать перед следующим этапом. Они великолепны. Теперь я знаю их лучше. До перехода в „Ред Булл“ это были немного другие отношения. Теперь же, когда я выступаю за главную команду, наши взаимоотношения развиваются, и я доволен тем, как идёт этот процесс», — приводит слова Гасли пресс-служба ExxonMobil F1.
- 19 июля 2019
-
20:59
-
19:58
-
18:57
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55
-
22:54
-
21:49
-
20:52
-
19:56