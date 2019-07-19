Гасли рассказал о взаимоотношениях с Хорнером и Марко

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли рассказал о взаимоотношениях с руководителем команды Кристианом Хорнером и советником австрийской программы по автоспорту Хельмутом Марко, заверив, что те помогают ему адаптироваться в коллективе всеми силами.

«Они по-настоящему помогают мне и говорят команде как можно больше. Рассказывают, как всё работает, дают советы, как строить взаимоотношения с инженерами и новыми сотрудниками. В ходе уик-энда они вовлечены в наши выступления и пытаются понять наши ощущения. На протяжении недели мы постоянно созваниваемся, обговариваем, что можно было бы сделать лучше и над чем нужно работать перед следующим этапом. Они великолепны. Теперь я знаю их лучше. До перехода в „Ред Булл“ это были немного другие отношения. Теперь же, когда я выступаю за главную команду, наши взаимоотношения развиваются, и я доволен тем, как идёт этот процесс», — приводит слова Гасли пресс-служба ExxonMobil F1.