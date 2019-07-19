Главным претендентом на место Грожана в «Хаасе» является Перес

Слабые результаты пилота «Хааса» Ромена Грожана в первой половине сезона стали поводом для спекуляций о скором увольнении француза из команды. На возможные перестановки в команде намекал и её руководитель Гюнтер Штайнер. Источники Speedweek сообщают, что в «Хаасе» не будут предпринимать резких шагов и попрощаются с французом уже по окончании чемпионата. При этом главным претендентом на его место будет нынешний пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Таким образом, в «Рейсинг Пойнт» освободится одно из мест, которое может занять Эстебан Окон. Последнего также сватали на место Грожана и предполагали, что он займёт место соотечественника уже на следующем этапе чемпионата мира, но позже эта информация не подтвердилась.

Напомним, Ромен Грожан после десяти этапов сезона имеет в активе лишь 2 очка.

«Хаас» не планирует менять Грожана на Гран-при Германии