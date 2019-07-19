Главным претендентом на место Грожана в «Хаасе» является Перес

Слабые результаты пилота «Хааса» Ромена Грожана в первой половине сезона стали поводом для спекуляций о скором увольнении француза из команды. На возможные перестановки в команде намекал и её руководитель Гюнтер Штайнер. Источники Speedweek сообщают, что в «Хаасе» не будут предпринимать резких шагов и попрощаются с французом уже по окончании чемпионата. При этом главным претендентом на его место будет нынешний пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.
Таким образом, в «Рейсинг Пойнт» освободится одно из мест, которое может занять Эстебан Окон. Последнего также сватали на место Грожана и предполагали, что он займёт место соотечественника уже на следующем этапе чемпионата мира, но позже эта информация не подтвердилась.
Напомним, Ромен Грожан после десяти этапов сезона имеет в активе лишь 2 очка.
- 19 июля 2019
-
20:59
-
19:58
-
18:57
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55
-
22:54
-
21:49
-
20:52
-
19:56