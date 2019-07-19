Титульный спонсор «Рейсинг Пойнт» опроверг информацию о закрытии бизнеса

Зимой 2019 года, в период межсезонья в Формуле-1, руководство команды «Рейсинг Пойнт» объявило о подписании контракта с новым титульным спонсором. Партнёром «Рейсинг Пойнт» стала букмекерская компания SportPesa, занимающая серьёзный сегмент соответствующего бизнеса на африканском континенте. Главный офис компании расположен в Найроби (Кения). Однако правительство этой страны вскоре намерено всерьёз ужесточить законодательство в отношении букмекеров и обложить их серьёзными налогами.

Эта информация породила слухи, что SportPesa вскоре не сможет не только выполнять контрактные обязательства с командой Формулы-1, но вскоре и вовсе вынуждена будет закрыть бизнес. Однако в компании отвергли подобный вариант развития событий.

«Мы отрицаем предположения о скором закрытии нашего бизнеса. Мы ведём переговоры с правительством и полны уверенности, что вскоре полностью разрешим эту ситуацию», — приводит слова представителя компании Speedweek.