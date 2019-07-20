В ФИА рассказали о причинах отказа к возвращению активной подвески

Руководство ФИА отказалось от идеи к возвращению использования активной подвески в 2021 году. Такой вариант обсуждался в процессе работы над обновлённым техническим регламентом. Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявлял, что активная подвеска поспособствует увеличению количества обгонов. Но в ФИА отвергли эту мысль.

«Мы оценивали этот вариант, потому как привычная нам гидравлическая система дороже, чем электронная активная подвеска. Мы пришли к выводу, что если команды смогут оптимизировать дорожный просвет, работа аэродинамики выйдет на пиковые показатели. Это будет означать, что преследующая машина будет гораздо более чувствительна к минимальным изменениям потоков воздуха и будет испытывать из-за этого трудности. Так что нами было принято решение отказаться от подобной идеи», — приводит слова технического директора ФИА Николаса Томбазиса RaceFans.