В ФИА рассказали о причинах отказа к возвращению активной подвески

Руководство ФИА отказалось от идеи к возвращению использования активной подвески в 2021 году. Такой вариант обсуждался в процессе работы над обновлённым техническим регламентом. Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявлял, что активная подвеска поспособствует увеличению количества обгонов. Но в ФИА отвергли эту мысль.
«Мы оценивали этот вариант, потому как привычная нам гидравлическая система дороже, чем электронная активная подвеска. Мы пришли к выводу, что если команды смогут оптимизировать дорожный просвет, работа аэродинамики выйдет на пиковые показатели. Это будет означать, что преследующая машина будет гораздо более чувствительна к минимальным изменениям потоков воздуха и будет испытывать из-за этого трудности. Так что нами было принято решение отказаться от подобной идеи», — приводит слова технического директора ФИА Николаса Томбазиса RaceFans.
- 20 июля 2019
-
00:54
-
00:45
- 19 июля 2019
-
22:57
-
21:52
-
20:59
-
19:58
-
18:57
-
17:38
-
16:55
-
16:05
-
14:24
-
13:23
-
12:26
-
11:40
-
10:30
-
09:14
-
00:46
- 18 июля 2019
-
23:45
-
22:15
-
21:17
-
20:57
-
19:45
-
18:41
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55