Леклер: «Феррари» нужно поработать над гоночным темпом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что итальянской команде стоит поработать над гоночным темпом, чтобы побороться с «Ред Булл».



«Я думаю, что нам действительно нужно поработать над нашим гоночным темпом. «Ред Булл» и «Мерседес» сильнее нас в этом аспекте в настоящий момент. Особенно нам стоит сосредоточиться на «Ред Булл», поскольку «Мерседес» быстрее нас во всём. «Ред Булл» гораздо лучше контролирует расход резины, нам нужно поработать над этим, чтобы попытаться понять причину и добиться прогресса в этом вопросе.



Но в целом, думаю, что последние две гонки получились захватывающими для зрителей. По крайней мере, так это выглядело из моего кокпита, и, надеюсь, что следующие несколько гонок будут столь же интересными», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.